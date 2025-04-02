Вот история
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Вот история

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  • Александр Глущенко
    Именно с хрущика началось разложение компартии .. Но всё таки все хороши.До Первой мировой...
  • Сергей Росси
    Всё начал лысый пузатый карлик хрущДо Первой мировой...
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Исключение талибов из «нехорошего списка» ломает навязанную извне концепцию «международного терроризма»

Исключение талибов из «нехорошего списка» ломает навязанную извне концепцию «международного терроризма»

﻿﻿Генеральная прокуратура Российской Федерации рекомендовала исключить афганское движение «Талибан»* из списка запрещенных на территории страны террористических организаций; Генеральная прокуратура направила соответствующий иск в Верховный Суд Российской Федерации.

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