Исключение талибов из «нехорошего списка» ломает навязанную извне концепцию «международного терроризма»

Генеральная прокуратура Российской Федерации рекомендовала исключить афганское движение «Талибан»* из списка запрещенных на территории страны террористических организаций; Генеральная прокуратура направила соответствующий иск в Верховный Суд Российской Федерации.
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