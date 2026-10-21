До сих пор нет ясности в вопросе строительства Поликлиники №1 в городе Орле. Руководитель Департамента здравоохранения Константин Бобраков на профильном комитете Орловского облсовета 21 октября сообщил, что ещё в начале года вопрос доводился до правительства РФ с просьбой вернуться к обсуждению финансирования объекта.