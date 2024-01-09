The Sims 4 Старшая школа (EA App)https://irongamers.ru/sale/key/3421123 – Дополнение «The Sims™ 4 Старшая школа»Дополнение «The Sims 4 Старшая школа» — это настоящая подростковая жизнь с оценками (плохими и хорошими), клубами по интересам и попытками стать законодателем мод! Вас ждёт выпускной вечер, розыгрыши, эксперименты с внешностью и не только, внеклассные мероприятия, друзья и враги… Дел у подростка невпроворот: надо ходить на уроки, искать общий язык с учителями и зарабатывать на модном блоге или стримах! Приобретите дополнение до 8 сентября, и вы получите полезные вещи для ведения трансляций.