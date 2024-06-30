Неизвестное событие убило последних мамонтов Земли

Объектом изучения стали останки 14 карликовых мамонтов, обитавших на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане и исчезнувших не так давно, примерно четыре тысячи лет назад, а также семи мамонтов из материковой сибирской популяции, предков островных обитателей, датируемых периодом до 50 тысяч лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии