Неизвестное событие убило последних мамонтов Земли

Объектом изучения стали останки 14 карликовых мамонтов, обитавших на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане и исчезнувших не так давно, примерно четыре тысячи лет назад, а также семи мамонтов из материковой сибирской популяции, предков островных обитателей, датируемых периодом до 50 тысяч лет назад.