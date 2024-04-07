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«Путин заинтересуется»: Шредер выступил с неожиданным заявлением по украинскому конфликту

«Путин заинтересуется»: Шредер выступил с неожиданным заявлением по украинскому конфликту

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете «Süddeutsche Zeitung» выступил с неожиданным заявлением по украинскому конфликту.

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