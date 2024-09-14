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🇦🇲🇺🇸 Как только на Западе увидели какое-то промедление в реализации своих целей

🇦🇲🇺🇸 Как только на Западе увидели какое-то промедление в реализации своих целей в Армении, то сразу принялись удовлетворять нужды армянских властей.

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