🇦🇲🇺🇸 Как только на Западе увидели какое-то промедление в реализации своих целей в Армении, то сразу принялись удовлетворять нужды армянских властей.
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🇦🇲🇺🇸 Как только на Западе увидели какое-то промедление в реализации своих целей в Армении, то сразу принялись удовлетворять нужды армянских властей.
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