Отличившимся в СВО астраханским росгвардейцам вручили региональные награды

За три года сотрудники территориального управления Росгвардии удостоились более 120 госнаград. От имени губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина председатель правительства Денис Афанасьев передал сотрудникам СОБР и ОМОН регионального управления Росгвардии медали «За заслуги перед Астраханской областью» и благодарственные письма.