Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

47 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Как быть с тварями, что придумывают то, как доить население поборами и налогами. Придётся отказаться от авто, бросить...Это - круче налог...
  • виктор сапожков
    А весной ремонт надо будет делать снова.так как асфальт слезет.До конца зимы в А...
  • Валерий Василенко
    И кто это" впустил" их в страну?За неделю в Астра...

Отличившимся в СВО астраханским росгвардейцам вручили региональные награды

Отличившимся в СВО астраханским росгвардейцам вручили региональные награды

За три года сотрудники территориального управления Росгвардии удостоились более 120 госнаград. От имени губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина председатель правительства Денис Афанасьев передал сотрудникам СОБР и ОМОН регионального управления Росгвардии медали «За заслуги перед Астраханской областью» и благодарственные письма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх