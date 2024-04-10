Разыскиваемых Интерполом иностранцев задержали в Алматы

В южной столице задержали двух китайцев, разыскиваемых Интерполом, передает inAlmaty.kz. Сообщается, что национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с криминальной полицией, в международном аэропорту Алматы задержаны граждане КНР, находящиеся в международном розыске.
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