Politico: продолжение СВО на Украине в 2023 году станет сложным испытанием для Запада

Продолжение спецоперации России на Украине в 2023 году станет новым сложным испытанием для стран Запада, а также для тех красных линий, которые они для себя установили в отношении поставок оружия украинской армии, пишет американская газета Politico.
Продолжение спецоперации России на Украине в 2023 году станет новым сложным испытанием для стран Запада, а также для тех красных линий, которые они для себя установили в отношении поставок оружия украинской армии, пишет американская газета Politico.
Свежие комментарии