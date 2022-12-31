RT Russia

11 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia VetscherskajaWittwer
    Хочу заметить, но правда без иронии, что все эти протесты у посольств, что мёртвому припарка. Пустая трата сил, нерво...Участники акции в...
  • mark kapustin
    Медведев отреагир...
  • mark kapustin
    Не нужно метать бисер перед свиньями.Медведев отреагир...

Politico: продолжение СВО на Украине в 2023 году станет сложным испытанием для Запада

Politico: продолжение СВО на Украине в 2023 году станет сложным испытанием для Запада

Продолжение спецоперации России на Украине в 2023 году станет новым сложным испытанием для стран Запада, а также для тех красных линий, которые они для себя установили в отношении поставок оружия украинской армии, пишет американская газета Politico.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх