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Что последует за взятием Артёмовска

Что последует за взятием Артёмовска

Артемовск или Бахмут полностью освобожден. Об этом объявил Евгений Пригожин, который буквально еще день-два назад просил блогеров не торопить события и дождаться его заявления.

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