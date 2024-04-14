Дефицит фармацевтов в России к 2026 году может достичь 30 процентов

Сейчас в фармацевтике устойчивый кадровый голод. В аптеках и на фармпредприятиях не хватает 25 процентов работников, и эта цифра будет только увеличиваться и через несколько лет, по прогнозам экспертов, достигнет 30 процентов.
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