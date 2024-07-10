В Новосибирской области сотрудники полиции и общественники провели мероприятие для ребят из детского оздоровительного лагеря имени О. Кошевого

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области при участии членов Общественного совета при ГУ - заслуженного мастера спорта России по боксу, призера Олимпийских игр Михаила Алояна и председателя Региональной общественной организации «Новосибирск-Поиск» Марии Максимовой, а также автономной некоммерческой организации «Новосибирский Дом финансового просвещения» провели в детском оздоровительном лагере имени О.
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