Во Франции возмутились угрозами Трампа в отношении ЕС

Член парламента Франции Винсент Роллан возмутился намерением президента США Дональда Трампа поднять экспортные тарифы на товары из Евросоюза (ЕС) с целью восстановления торгового баланса между Брюсселем и Вашингтоном.
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