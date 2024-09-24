"РГ": выпуск семиместной версии Lada Largus начнется до конца 2024 года

Выпуск семиместных автомобилей Lada Largus, а также версии Cross начнется до конца 2024 года. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрия Костромина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии