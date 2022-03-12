«Барселона» следит за Левандовским. Он в шорт-листе форвардов на случай, если купить Холанда не получится

«Барселона» следит за ситуацией вокруг Роберта Левандовского. Как пишет Diario Sport, каталонский клуб твердо намерен подписать нападающего топ-уровня летом.

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