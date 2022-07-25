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"Ограничения больше не действуют": неожиданная информация по поездкам в Японию

"Ограничения больше не действуют": неожиданная информация по поездкам в Японию

Появилась неожиданная информация по поездкам Японию. Данные касаются и туристов из России, которые смогли спустя месяц после снятия ограничений посетить Страну восходящего солнца.

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