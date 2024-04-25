Собянин: В Даниловском районе Москвы будут построены школа и детский сад

Для москвичей построят современный городской квартал и необходимые социальные и общественно-деловые объекты Принято решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в Даниловском районе.
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