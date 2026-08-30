На фоне проблем с судоходством в Чёрном море мировые цены на пшеницу взлетели

В мире растет обеспокоенность продолжающимися сбоями в работе черноморских портов и терминалов. На фоне проблем с судоходством и портовой инфраструктурой в Чёрном море, вызванными активными боевыми действиями, мировые цены на пшеницу резко взлетели.