Жизнь научила!13 полезных советов для решения бытовых проблем

Майя Maja Может вы просто в положении?

Майя Maja В юности талия была 60, а весила я 52 рост 168. Сегодня ( через 30 лет) талия 66, а вешу да, 60)) Делаем вывод, это работает если пропорции соблюдены. ( примерно до 28-30 см между об , от, ог.