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Жизнь научила!13 полезных советов для решения бытовых проблем
Комментарии
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Майя Maja
Может вы просто в положении?
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4 час.
Майя Maja
В юности талия была 60, а весила я 52 рост 168. Сегодня ( через 30 лет) талия 66, а вешу да, 60)) Делаем вывод, это работает если пропорции соблюдены. ( примерно до 28-30 см между об , от, ог.
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4 час.
АМ
Алиса Майская
Полная ерунда. Особенно, что касается веса и размера талии, (у меня вес 53, а талия 62, при росте 170. при этом с пропорциями все норм - о.б.- 90, о.гр.93)
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48 мин.
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