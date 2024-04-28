Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

161 499 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Полная ерунда. Особенно, что касается веса и размера талии, (у меня вес 53, а талия 62, при росте 170. при этом с про...Жизнь научила!13 ...
  • Майя Maja
    В юности талия была 60, а весила я 52 рост 168. Сегодня  ( через 30 лет) талия 66, а вешу да, 60)) Делаем вывод, это ...Жизнь научила!13 ...
  • Майя Maja
    Может вы просто в положении?Жизнь научила!13 ...

Жизнь научила!13 полезных советов для решения бытовых проблем

Жизнь научила!13 полезных советов для решения бытовых проблем

Люди всегда делятся полезными советами, которые облегчают жизнь любой домохозяйке. А с появлением интернета это стало делать намного легче.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Может вы просто в положении?
Ответить
4 час.
Майя Maja
В юности талия была 60, а весила я 52 рост 168. Сегодня  ( через 30 лет) талия 66, а вешу да, 60)) Делаем вывод, это работает если пропорции соблюдены. ( примерно до 28-30 см  между об , от, ог.
Ответить
4 час.
АМ
Алиса Майская
Полная ерунда. Особенно, что касается веса и размера талии, (у меня вес 53, а талия 62, при росте 170. при этом с пропорциями все норм - о.б.- 90, о.гр.93)
Ответить
48 мин.

Картина дня

наверх