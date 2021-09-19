Тихий пляжный отдых на мексиканских Карибах

Поездка в Мексику в Июне-2021. Часть 1. Мексика - одно из популярнейших направлений пляжного отдыха на Карибском море! Канкун и Ривьера Майя у всех на слуху, но стоит ли туда ехать на самом деле или можно остановиться в тихом городке с отличнейшим пляжем? В этом видео мы начнем свою двухнедельную поездку по полуострову Юкатан и расскажем сколько стоит проживание в отличном отеле в паре минут ходьбы от пляжа и продегустируем отменное мексиканское севиче! .