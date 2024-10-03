Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Не  надо  из всех участников  СВО лепить героев. По  разным мотивам  шли туда  люди. Да  и  далеко  не все потянут  г...Путин рассказал, ...
  • Олег Самойлов
    йурасех! Ты - МРАЗОТА поганая, падаль камуноиздная! Ты, сука мерзкая, Присягу хоть издалека виделО, мурло херово? Най...Как обезвредить м...
  • Татьяна Шарапова
    Как молодому дебилу пришла в его тупую голову мысль украсть малышей? Ради денег? А зачем дебилу деньги? Идиёт.Полиция нашла в К...

"Они наших детей бьют, а мы им автобусы раздаем": Россия подарила Киргизии 100 школьных автобусов. Нам больше некуда деньги девать?

"Они наших детей бьют, а мы им автобусы раздаем": Россия подарила Киргизии 100 школьных автобусов. Нам больше некуда деньги девать?

Интересная жизнь с Vera Star Удивительные вещи происходят в России. Пока вся страна жалуется на засилье мигрантов и резко возросший уровень этнической преступности, российские чиновники в очередной раз демонстрируют аттракцион невиданной щедрости, преподнося дары стране, которая мягко говоря этого не заслуживает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх