В трех районах Приморья затруднен проезд из-за переливов на дорогах

В нескольких районах Приморского края утром 30 августа сохраняются сложные условия для движения транспорта из-за переливов воды на автомобильных дорогах.
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