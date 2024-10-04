В российском городе мужчина бросил коктейль Молотова в здание ФСБ

В Новосибирске мужчина устроил поджог в здании областного управления ФСБ. Об этом сообщает Baza. По данным издания, в ночь на 3 октября на Коммунистической улице неизвестный разбил окно, а затем метнул внутрь помещения коктейль Молотова.
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