Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • C Major
    а здесь до сих пор не могут снести особняки в природоохранке и на захапанных незаконно землях сельхозназначения"Грохот жуткий, в...
  • Юрий Во
    Просто вынести решение о прекращении строительства - это СИЛЬНО ! А то, что прокуратура должна расследовать действия ..."Резко прикрыли":...
  • Игорь Петров
    До последнего хохлаРасчеты FPV-дроно...

Имя Ивана Федоровича Шилова присвоено единственному на Дальнем Востоке ведомственному вузу МВД России

Имя Ивана Федоровича Шилова присвоено единственному на Дальнем Востоке ведомственному вузу МВД России

«Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2024 № 167-р Дальневосточному юридическому институту Министерства внутренних дел Российской Федерации присвоено имя генерал-полковника внутренней службы Ивана Федоровича Шилова – выдающегося руководителя органов внутренних дел  Советского Союза и Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх