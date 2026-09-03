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Большой фестиваль «Удачные песни 2026». Празднуем 20 лет «Радио Дача» вместе!

Большой фестиваль «Удачные песни 2026». Празднуем 20 лет «Радио Дача» вместе!

26 сентября в Москве на Live Арене состоится Большой фестиваль «Удачные песни». «Радио Дача» с размахом отпразднует 20-летие на ежегодном музыкальном празднике.

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