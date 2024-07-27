Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Правильно! Мочи Саксанутых!!!Запад испугался в...
  • Михаил Сартин
    Ну, что народу от этого достанется дырка от бублика, это и так понятно. Удивляет другое, все национальные богатства н...Начинается строит...
  • vnesterov1960 Нестеров
    Всё будет правильно  -  Победа будет за нами!Запад испугался в...

Начинается строительство колоссальных газопроводов в Иран мощностью в 2 «Севeрных потока» или чего добилась Германия

Начинается строительство колоссальных газопроводов в Иран мощностью в 2 «Севeрных потока» или чего добилась Германия

На днях иранская сторона раскрыла детали соглашения между Россией и Ираном по газу. Стали известны подробности о мощности и месте строительства новых колоссальных газопроводов, которые дадут РФ возможность поставлять газ в Индию и Пакистан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
b
brukhasin
А почему не в складчину строить? Всем, кто получать будет газ? А то... как с &quot;северными потоками&quot;, затратим средства, а где гарантия на возмещение, если что?
Ответить
11 час.
gvf_tula
А простому народу от этого легче не станет
Ответить
10 час.
Михаил Сартин
Ну, что народу от этого достанется дырка от бублика, это и так понятно. Удивляет другое, все национальные богатства надо распродать именно сейчас, пока есть возможность? Последующему поколению то-же шишь?
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх