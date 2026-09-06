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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карседо об ошибке Умярова перед 1-м голом «Динамо»: «Никогда не виню конкретного футболиста. Все могут ошибаться – нужно работать и двигаться вперед»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что не винит Наиля Умярова в первом пропущенном голе от «Динамо».

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