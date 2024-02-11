Скотт Риттер: американские власти угрожают Такеру — это значит, что им нечего ответить на правду

Тот факт, что американские власти хотят заставить Такера Карлсона замолчать и придумывают ему всяческие наказания, означает только одно — им нечего противопоставить правде, которую журналист показал всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии