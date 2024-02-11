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Позитив для оптимистов

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Скотт Риттер: американские власти угрожают Такеру — это значит, что им нечего ответить на правду

Скотт Риттер: американские власти угрожают Такеру — это значит, что им нечего ответить на правду

Тот факт, что американские власти хотят заставить Такера Карлсона замолчать и придумывают ему всяческие наказания, означает только одно — им нечего противопоставить правде, которую журналист показал всему миру.

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