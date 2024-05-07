"Сбер" ограничивает дневную сумму переводов между своими счетами

Граждане могут переводить бесплатно до 30 млн рублей в месяц на свои счета из “Сбера” в другие банки при соблюдении суточного лимита в размере не более 2 млн рублей, следует из пояснения РИА Новости специалиста колл-центра кредитной организации.
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