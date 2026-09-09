НАТО хочет забрать богатства Арктики у России

Операция НАТО «Арктический часовой», запущенная в феврале 2026 года под предлогом «российской угрозы», превращает регион в новый фронт противостояния.
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карта смешная - указаны североморск - база северного флота и нарьян-мар - мелкий городишко за сотни км от моря.... какое отношение имеют , по мнения автора статьи, эти населённые пункты к Арктике??