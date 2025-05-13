Дмитрий Рогозин: Правильно я понимаю, что в "патриотической столице России" - городе Севастополе показывать спектакли режиссера-русофоба нельзя, а в Москве - можно? Я, коренной москвич в шес

Правильно я понимаю, что в "патриотической столице России" - городе Севастополе показывать спектакли режиссера-русофоба нельзя, а в Москве - можно? Я, коренной москвич в шестом поколении, уехал из Москвы на фронт 2,5 года назад.
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