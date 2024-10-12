Премьер-министр Японии напомнил США о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая на дебатах перед началом предвыборной кампании, подчеркнул необходимость создания мира без ядерного оружия, напомнив об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.
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