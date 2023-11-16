Теракт под Иерусалимом: На КПП расстреляли семерых

В результате теракта в Израиле есть раненые, один человек находится в критическом состоянии. Times of Israel сообщил, что неизвестные террористы открыли огонь на КПП под Иерусалимом и могли заложить там взрывчатку.
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