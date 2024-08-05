Украинца обманывать не надо

Сергей К Не.... Вот в США все мигранты. И через поколение - уже считают себя коренными американцами... И Россия - никуда не денется... Все станут коренными...

СК Сергей К Да что там менять? Да и у русского мужика как какая-нибудь дурь в голову зайдет - ужасть... Все мы - дурни....