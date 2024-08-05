Медвежий угол
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Медвежий угол

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Украинца обманывать не надо

Украинца обманывать не надо

Внезапно Сергей Мардан написал очень умный и точный текст. Помните, как в «Собачьем сердце» на сцену выводят Шарикова с гармошкой? И Шариков сразу начинает материться, петь похабные частушки: «будешь знать, козёл, кому кланяться».

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Комментарии
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Сергей К
Не.... Вот в США все мигранты. И через поколение - уже считают себя коренными американцами... И Россия - никуда не денется... Все станут коренными...
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44 мин.
СК
Сергей К
Да что там менять? Да и у русского мужика как какая-нибудь дурь в голову зайдет - ужасть...   Все мы - дурни....
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41 мин.
Балу -
Через поколение - да... Я не против этого тезиса... Я про то, что они сейчас из себя представляют... Прочтите ещё раз мой коммент... Там написано, что окружающая среда и формирует сознание...
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4 мин.

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