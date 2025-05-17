Инцидент на встрече Макрона и Эрдогана вызвал резонанс в западной прессе

ТИРАНА, 17 мая, ФедералПресс. Встреча лидеров на саммите Европейского политического сообщества оставила президента Франции Эммануэля Макрона в некотором замешательстве из-за поведения его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана, как отметил в социальной сети Х профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии.