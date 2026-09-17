Edie Falco to star in Fox legal drama 'Katie Greaves'

Fox announced Thursday that it has greenlit the series "Katie Greaves." Edie Falco stars as the title character, a grandmother returning to law.
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