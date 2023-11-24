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Чет Холмгрен провел благотворительный ужин на День благодарения

Чет Холмгрен провел благотворительный ужин на День благодарения

Новичок «Тандер» Чет Холмгрен организовал благотворительный ужин на День благодарения. Холмгрен позвал на ужин семьи из Оклахомы, в которых воспитываются приемные дети.

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