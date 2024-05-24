Здесь тупик: владивостокским автомобилистам назвали участок, который перегородили блоками

Во Владивостоке на пешеходной улице Адмирала Фокина перекрыли бетонными блоками дорогу. Все дело в том, что автомобилисты регулярно пытаются объехать пробку по этому участку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал novosti_primorye125rus.
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