Здесь тупик: владивостокским автомобилистам назвали участок, который перегородили блоками

Во Владивостоке на пешеходной улице Адмирала Фокина перекрыли бетонными блоками дорогу. Все дело в том, что автомобилисты регулярно пытаются объехать пробку по этому участку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал novosti_primorye125rus.