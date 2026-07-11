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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Легким движением руки: русская девушка успокоила обнаглевших приезжих

Легким движением руки: русская девушка успокоила обнаглевших приезжих

Avia.pro - СМИ Когда вечер перестал быть томным Майский вечер в жилом комплексе «Остафьево» начинался вполне обычно для жителей современного района комфорт-класса, где каждый вечер после работы люди стремятся насладиться домашним уютом и тишиной.

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Комментарии
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Лия Гарифулина Гуркина
Немедленная депортация!!! Какие могут быть разбирательства? О чём? Кишлачница на следующий день уже должна была паковать своё хламье. Но, видимо, диаспора в деле....
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4 н.
А
Алексей
А чем всё закончится?.. Тут не ходи к гадалке - Анну арестуют и посадят лет на пять, как минимум! Это Россия! Тут суровые законы, запрещающие обижать подонков, пидорасов и черножопых!
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4 н.
ВЮ
Вальтер Юпитерский
Мне нравится то, что РУССКИЕ НАКОНЕЦ-ТО НАЧИНАЮТ ПРОСЫПАТЬСЯ!!!!  И НАВОДИТЬ ПОРЯДОК В СВОЁМ ДОМЕ!!! А ведь давно пора это делать. Безнаказанность породила вседозволенность!!!  Жаль, что это не мужики, а женщины приступили к охране своего жизненного пространства.
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3 н.