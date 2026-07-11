Легким движением руки: русская девушка успокоила обнаглевших приезжих

Лия Гарифулина Гуркина Немедленная депортация!!! Какие могут быть разбирательства? О чём? Кишлачница на следующий день уже должна была паковать своё хламье. Но, видимо, диаспора в деле....

А Алексей А чем всё закончится?.. Тут не ходи к гадалке - Анну арестуют и посадят лет на пять, как минимум! Это Россия! Тут суровые законы, запрещающие обижать подонков, пидорасов и черножопых!