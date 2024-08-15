Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 12 процентов

Розница в Челябинской области заработала за полгода почти полтриллиона рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, регион возглавил рейтинг субъектов географического Урала по темпу роста оборота розничной торговли.