Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 12 процентов

Розница в Челябинской области заработала за полгода почти полтриллиона рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, регион возглавил рейтинг субъектов географического Урала по темпу роста оборота розничной торговли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии