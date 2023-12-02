Над Марьинкой поднят российский флаг: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 2 декабря 2023 года Юлия СоколоваРоссийский флаг был поднят на окраине города Марьинка, который находится всего в 30 километрах от Донецка.
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