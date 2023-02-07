Спасатели МЧС России выехали в самую пострадавшую от землетрясения провинцию Кахраманмараж

Самолеты с российскими спасателями приземлились в Турции. Специалисты с оборудованием и гуманитарной помощью отправились в горную провинцию Кахраманмараж, которая сильней остальных территорий пострадала от землетрясения, рассказало МЧС России.
Самолеты с российскими спасателями приземлились в Турции. Специалисты с оборудованием и гуманитарной помощью отправились в горную провинцию Кахраманмараж, которая сильней остальных территорий пострадала от землетрясения, рассказало МЧС России.
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