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Спасатели МЧС России выехали в самую пострадавшую от землетрясения провинцию Кахраманмараж

Спасатели МЧС России выехали в самую пострадавшую от землетрясения провинцию Кахраманмараж

Самолеты с российскими спасателями приземлились в Турции. Специалисты с оборудованием и гуманитарной помощью отправились в горную провинцию Кахраманмараж, которая сильней остальных территорий пострадала от землетрясения, рассказало МЧС России.

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