В Архангельской области на подростка завели уголовное дело за пост в мессенджере

Несовершеннолетний из Коряжмы стал фигурантом уголовного дела за запрещенную публикацию в соцсетяхСКР региона возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего подростка из Коряжмы, который подозревается в публичной демонстрации нацистской символики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии