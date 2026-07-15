В Архангельской области на подростка завели уголовное дело за пост в мессенджере

Несовершеннолетний из Коряжмы стал фигурантом уголовного дела за запрещенную публикацию в соцсетяхСКР региона возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего подростка из Коряжмы, который подозревается в публичной демонстрации нацистской символики.