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Царьград

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В Архангельской области на подростка завели уголовное дело за пост в мессенджере

В Архангельской области на подростка завели уголовное дело за пост в мессенджере

Несовершеннолетний из Коряжмы стал фигурантом уголовного дела за запрещенную публикацию в соцсетяхСКР региона возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего подростка из Коряжмы, который подозревается в публичной демонстрации нацистской символики.

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