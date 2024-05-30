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Царьград

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В зоне СВО на Украине погиб помощником гранатомётчика из Ивановской области

В зоне СВО на Украине погиб помощником гранатомётчика из Ивановской области

Боец награждён Орденом Мужества посмертно.В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Ивановской области Дмитрий Белорожев.

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