Генерал армии США Остин: «Американский самолет — табу, русские вышли за рамки дозволенного, его заблокировав»

Прошу минуту вашего внимания, — американцы окончательно заблудились в иллюзиях вседозволенности. Боевой самолет США, совершает маневры вблизи границ Российской Федерации, проводит разведку, при этом виноватая Москва… — Ведь ее самолет, поднятый по тревоге — совершил «агрессивный» маневр и наглым образом пресек противоправные действия американского летчика.