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Украинский депутат Дубинский назвал Залужного «предателем и трусом»

Украинский депутат Дубинский назвал Залужного «предателем и трусом»

Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный «поддакивал» Зеленскому в 2023 году, при этом он понимал, что «контрнаступление» ВСУ обречено на провал.

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