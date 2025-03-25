Украинский депутат Дубинский назвал Залужного «предателем и трусом»

Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный «поддакивал» Зеленскому в 2023 году, при этом он понимал, что «контрнаступление» ВСУ обречено на провал.
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