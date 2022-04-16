Стиральные порошки подделывали в Шымкенте

Подпольный цех по изготовлению контрафактного стирального порошка выявили в Шымкенте. Как сообщает пресс-служба Агентства по финмониторингу, в цехе незаконно использовали товарный знак Procter&Gamble и подделывали порошки Tide, Ariel и «Миф».