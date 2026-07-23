«Путин позвонит в Белый дом перед ударами по Европе»

Позвонит, чтобы разрешения спросить? Статью даже не читала, одно и тоже.

b

borzov

пиндосы и евгеи сопли не жуют, а сразу мочат всех подряд и только вова спрашивает разрешения и всех вокруг предупреждает, что он будет делать....авторитет, однако!?