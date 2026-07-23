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«Путин позвонит в Белый дом перед ударами по Европе»

«Путин позвонит в Белый дом перед ударами по Европе»

Такер Карлсон взял большое интервью у бывшего коммодора (на наши реалии это примерно уровень командира соединения — например, эскадры или флотилии) ВМС Великобритании Стива Джерми.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Позвонит, чтобы разрешения спросить? Статью даже не читала, одно и тоже.
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1 м.
b
borzov
пиндосы и евгеи сопли не жуют, а сразу мочат всех подряд и только вова спрашивает разрешения и всех вокруг предупреждает, что он будет делать....авторитет, однако!?
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1 м.
HotRS
Поставить в известность и посмотреть на реакцию.
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1 м.