Известный комментатор Денис Алхазов предложил ставку на лондонское дерби, в котором сыграют «Челси» и «Тоттенхэм»Известный комментатор Денис Алхазов предложил ставку на лондонское дерби, в котором сыграют «Челси» и «Тоттенхэм»Прогноз: «Челси» не проиграет и тотал меньше 3,5, коэффициент — 2.