🛠 На реконструкцию «Горбатого моста» в Симферополе выделили 548 млн рублей «Мост закрывается с сегодняшнего дня и до 15 августа 2025 года.
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🛠 На реконструкцию «Горбатого моста» в Симферополе выделили 548 млн рублей «Мост закрывается с сегодняшнего дня и до 15 августа 2025 года.